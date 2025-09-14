La lista Contro Vento in campo per le Provinciali del 29 settembre: «Un nuovo progetto civico per il Sulcis Iglesiente. Rompiamo gli schemi»

Sono tre le liste di sindaci e consiglieri comunali in campo per le elezioni provinciali del prossimo 29 settembre: «”Noi per il Sulcis Iglesiente”, “Mauro Usai Presidente”, e “Contro Vento”. La lista “Contro vento” propone 9 candidati alla carica di consigliere provinciale, «un nuovo progetto civico per il Sulcis Iglesiente. Rompiamo gli schemi».

I candidati sono: Debora Porrà, Giacomo Bachis, Daniela Garau, Federico Fantinel, Alessia Cadoni, Valerio Lecca, Arianna Porcu, Doriano Pisano e Armando Linzas.

«Nove amministratori e amministratrici che credono nella democrazia e nella pluralità di idee compongono la lista CONTRO VENTO, per rompere gli schemi precostituiti e favorire la partecipazione di tutti, ma soprattutto per offrire una nuova visione di sviluppo del territorio, fondata sulle reali peculiarità del Sulcis-Iglesiente: strade e scuole più sicure, lavoro, sviluppo del territorio, valorizzazione delle risorse attraverso la pianificazione territoriale», si legge in una nota.

«In questa tornata la parola passa a sindaci e consiglieri comunali – affermano i candidati – ma non dovrebbe ignorare la voce dei cittadini che rappresentiamo. Allo stesso modo, una lista che ben rappresenti la realtà territoriale, deve dare pari risalto non solo ai Sindaci ma ai Consiglieri tutti, che nei centri più piccoli possono anche ricoprire importanti incarichi negli organi esecutivi. Crediamo in una Provincia che possa ripartire con la forza e la determinazione dei suoi amministratori, ponendoci sin da subito in una condizione di ascolto delle proposte che possano contribuire allo sviluppo e alla crescita dell’intero territorio.»

«È necessario il coinvolgimento di tutti per rimettere in piedi un Ente intermedio importantissimo per i settori di competenza: viabilità, ambiente, edilizia scolastica, programmazione territoriale, istruzione e formazione, nonché una partecipazione attiva agli enti ad esso collegati – aggiungono -. Abbiamo ritenuto di poter mettere a disposizione di questo progetto le nostre specifiche competenze, esperienze e la conoscenza dell’intero territorio, volendo scardinare uno schema precostituito in cui il Presidente debba anche scegliere quali Sindaci o Consiglieri Comunali debbano far parte del Consiglio Provinciale e quali escludere. Noi riteniamo, invece, che questa scelta debba essere presa da tutti gli aventi diritto al voto, nessuno escluso.»

«Il nostro progetto è aperto al confronto e candida amministratori che porteranno anche le istanze che altri amministratori e cittadini ci segnaleranno, contribuendo inoltre in modo attivo con proposte di sviluppo concrete e realizzabili – concludono -. Per questi motivi chiediamo di sostenere il nostro progetto Contro Vento. Buon voto libero!»