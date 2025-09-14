Il Partito Democratico di Sant’Antioco piange la scomparsa di don Giulio Corongiu

Il Partito Democratico di Sant’Antioco esprime profondo cordoglio per la scomparsa di don Giulio Corongiu, parroco della Chiesa di Bonaria, figura di riferimento per tutta la comunità.

Sacerdote instancabile e uomo di grande umanità, Don Giulio ha saputo farsi vicino a tutte e tutti, in particolare ai più fragili e ai giovani, offrendo ascolto, conforto e speranza. La sua presenza è stata un punto fermo nei momenti difficili, un esempio di dedizione e amore verso il prossimo.

Ci uniamo al dolore del fratello Mario, della nipote Federica, dei familiari tutti, della comunità parrocchiale e di tutte le persone che oggi lo ricordano con affetto e riconoscenza.

Il suo insegnamento continuerà a vivere nelle azioni di chi ne ha raccolto l’eredità.

Mariano Gala