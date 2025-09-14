Il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci: «Don Giulio è resterà sempre un fulgido esempio di “Pastore” al servizio del prossimo, della Chiesa, di un’intera città»
201Views
La Comunità di Sant’Antioco perde uno dei suoi pilastri, figura portante ed esempio per intere generazioni di antiochensi. Don Giulio Corongiu, parroco della Chiesa di Nostra Signora di Bonaria, è tragicamente mancato all’affetto della sua famiglia e dell’intera Comunità antiochense. Non bastano le parole per descrivere l’incredulità di fronte alla tragedia, per lenire una ferita così marcata, che ci squarcia nel profondo.
Don Giulio mancherà, e la sua assenza sarà incolmabile. Ma se adesso c’è spazio solo per il dolore, siamo certi che il suo esempio si farà strada: le centinaia di bambini che sono cresciuti nell’Oratorio Don Bosco, di cui era instancabile animatore, guida solida, hanno e avranno un riferimento certo.
Don Giulio è resterà sempre un fulgido esempio di “Pastore” al servizio del prossimo, della Chiesa, di un’intera città.
Grazie di tutto.
Riposa in pace, Don Giulio.
Ignazio Locci
Sindaco di Sant’Antioco
NO COMMENTS