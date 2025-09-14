15 September, 2025
Cronaca

La comunità di Sant’Antioco è in lutto per la tragica morte di don Giulio Corongiu, vittima di un incidente stradale verificatosi nei pressi di Canai

313Views

La comunità di Sant’Antioco è in lutto per la tragica morte di don Giulio Corongiu, 76 anni, parroco della chiesa di Nostra Signora di Bonaria, vittima di un incidente stradale verificatosi nei pressi di Canai.

I vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia sono intervenuti intorno alle ore 15.00, nella strada comunale che dal paese di Sant’Antioco collega le spiagge delle località di Maladroxia e Coequaddus, a seguito di un incidente stradale dove è rimasto coinvolto un fuoristrada finito nella scarpata.

I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza del veicolo coinvolto e dell’area. Il conducente del fuoristrada, unico occupante del veicolo, purtroppo è deceduto.
Sul posto sono intervenuti il personale medico sanitario del 118, l’elisoccorso e le forze dell’ordine, per quanto di loro competenza.

Il filmato allegato si riferisce all’intervento di don Giulio Corongiu durante una delle edizioni dell’evento “Sirena che abbraccia un delfino” organizzato in ricordo dello scultore Gianni Salidu.

giampaolo.cirronis@gmail.com

