Dal 2 al 5 ottobre, a Cagliari e Iglesias, ritorna il festival internazionale “Arpe del mondo”
Dal 2 al 5 ottobre a Cagliari e Iglesias ritorna il festival internazionale “Arpe del mondo”, manifestazione che giunta all’XI edizione, si conferma la più longeva in Italia dedicata a questo strumento.
Organizzato dall’Ente concerti Città di Iglesias, con la direzione artistica di Raoul Moretti, il festival quest’anno ritornerà a esplorare le arpe sudamericane, con ospiti e un programma che difficilmente è possibile ascoltare da queste parti.
I dettagli dell’iniziativa saranno illustrati nella conferenza stampa in programma domani, martedì 16 settembre, alle 11.00, nella sede della Fondazione di Sardegna, a Cagliari in via San Salvatore da Horta.
All’incontro con i giornalisti interverrà il direttore artistico del festival, Raoul Moretti.
Il festival internazionale Arpe del mondo è realizzato con il sostegno della Regione autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con Consorzio Cagliari Centro storico, Coop Lugori. Con il patrocinio del comune di Iglesias.
