A Uta, dal 19 al 21 settembre, si terrà la prima edizione del Festival del cinema sportivo “IV Miglio”

Lo sport tra passione, cultura, inclusione sociale, pedagogia e formazione. Ma non solo. Storie di donne e di uomini, persone con disabilità e normodotati, storie a lieto fine e altre drammatiche. Perch é talvolta c’è chi mette a rischio la propria vita per difendere i diritti universali minacciati da estremismi politici o religiosi. La prima edizione del Festival del cinema sportivo “ IV Miglio”, organizzata dall ’ associazione culturale Tajrà di Cagliari, si ispira a tanti valori che sono davvero di tutti e riguardano senza distinzione bambine/i, ragazze/i e adulti. L ’ iniziativa sarà ospitata nella sala storica del Cinema Vittoria, in via Montegranatico a Uta (ingresso gratuito), dal 19 al 21 settembre.

Si tratta di un progetto che, attraverso il racconto filmico, vuole ricreare, divulgare, informare e sensibilizzare la collettività sull ’ importanza dello Sport (sì, con la S maiuscola) e sui suoi valori intrinsechi come strumento tra i più efficaci per favorire il benessere psicofisico, l ’ inclusione sociale, l ’ aggregazione e la socializzazione, la cura del corpo anche attraverso l ’ accettazione dei propri limiti, il consolidamento del s é contemplando la vittoria e la sconfitta.

Il Festival ha un programma articolato su tre giornate e vede il suo focus nelle proiezioni di lungometraggi e cortometraggi, con una selezione di film pregevoli (nazionali e internazionali) che illustrano gli aspetti positivi dello sport e dei suoi benefici. L ’ iniziativa, finanziata dalla Fondazione di Sardegna, ha il patrocinio del Comune di Uta – Assessorato alla Cultura ed è realizzata in collaborazione con Creative Services, Fabbrica del Cinema, Società Umanitaria Csc Carbonia-Iglesias, Associazione Passione Cinema e Le vie dei festival.