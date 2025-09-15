A Uta, dal 19 al 21 settembre, si terrà la prima edizione del Festival del cinema sportivo “IV Miglio”
Lo sport tra passione, cultura, inclusione sociale, pedagogia e formazione. Ma non solo. Storie di donne e di uomini, persone con disabilità e normodotati, storie a lieto fine e altre drammatiche. Perché talvolta c’è chi mette a rischio la propria vita per difendere i diritti universali minacciati da estremismi politici o religiosi. La prima edizione del Festival del cinema sportivo “IV Miglio”, organizzata dall’associazione culturale Tajrà di Cagliari, si ispira a tanti valori che sono davvero di tutti e riguardano senza distinzione bambine/i, ragazze/i e adulti. L’iniziativa sarà ospitata nella sala storica del Cinema Vittoria, in via Montegranatico a Uta (ingresso gratuito), dal 19 al 21 settembre.
Si tratta di un progetto che, attraverso il racconto filmico, vuole ricreare, divulgare, informare e sensibilizzare la collettività sull’importanza dello Sport (sì, con la S maiuscola) e sui suoi valori intrinsechi come strumento tra i più efficaci per favorire il benessere psicofisico, l’inclusione sociale, l’aggregazione e la socializzazione, la cura del corpo anche attraverso l’accettazione dei propri limiti, il consolidamento del sé contemplando la vittoria e la sconfitta.
Il Festival ha un programma articolato su tre giornate e vede il suo focus nelle proiezioni di lungometraggi e cortometraggi, con una selezione di film pregevoli (nazionali e internazionali) che illustrano gli aspetti positivi dello sport e dei suoi benefici. L’iniziativa, finanziata dalla Fondazione di Sardegna, ha il patrocinio del Comune di Uta – Assessorato alla Cultura ed è realizzata in collaborazione con Creative Services, Fabbrica del Cinema, Società Umanitaria Csc Carbonia-Iglesias, Associazione Passione Cinema e Le vie dei festival.
Gli organizzatori puntano a coinvolgere le scuole e le associazioni sportive del territorio, ma l’invito è ovviamente esteso a tutti i cittadini interessati a queste tematiche, sempre di grande attualità. Domenica mattina in piazza S’Olivariu, dalle ore 9.00 alle 12.30, le associazioni sportive dilettantistiche di Uta promuoveranno le rispettive attività. Di sera, al cinema Vittoria, la rassegna si chiuderà con due proiezioni a tema “Sport e inclusione”.
