15 September, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSportA Uta, dal 19 al 21 settembre, si terrà la prima edizione del Festival del cinema sportivo “IV Miglio”
Sport

A Uta, dal 19 al 21 settembre, si terrà la prima edizione del Festival del cinema sportivo “IV Miglio”

0
171Views
Lo sport tra passione, cultura, inclusione sociale, pedagogia e formazione. Ma non solo. Storie di donne e di uomini, persone con disabilità e normodotati, storie a lieto fine e altre drammatiche. Perché talvolta c’è chi mette a rischio la propria vita per difendere i diritti universali minacciati da estremismi politici o religiosi. La prima edizione del Festival del cinema sportivo IV Miglio”, organizzata dallassociazione culturale Tajrà di Cagliari, si ispira a tanti valori che sono davvero di tutti e riguardano senza distinzione bambine/i, ragazze/i e adulti. Liniziativa sarà ospitata nella sala storica del Cinema Vittoria, in via Montegranatico a Uta (ingresso gratuito), dal 19 al 21 settembre.
Si tratta di un progetto che, attraverso il racconto filmico, vuole ricreare, divulgare, informare e sensibilizzare la collettività sullimportanza dello Sport (sì, con la S maiuscola) e sui suoi valori intrinsechi come strumento tra i più efficaci per favorire il benessere psicofisico, linclusione sociale, laggregazione e la socializzazione, la cura del corpo anche attraverso laccettazione dei propri limiti, il consolidamento del sé contemplando la vittoria e la sconfitta.
Il Festival ha un programma articolato su tre giornate e vede il suo focus nelle proiezioni di lungometraggi e cortometraggi, con una selezione di film pregevoli (nazionali e internazionali) che illustrano gli aspetti positivi dello sport e dei suoi benefici. Liniziativa, finanziata dalla Fondazione di Sardegna, ha il patrocinio del Comune di Uta – Assessorato alla Cultura ed è realizzata in collaborazione con Creative Services, Fabbrica del Cinema, Società Umanitaria Csc Carbonia-Iglesias, Associazione Passione Cinema e Le vie dei festival.
Gli organizzatori puntano a coinvolgere le scuole e le associazioni sportive del territorio, ma linvito è ovviamente esteso a tutti i cittadini interessati a queste tematiche, sempre di grande attualità. Domenica mattina in piazza SOlivariu, dalle ore 9.00 alle 12.30, le associazioni sportive dilettantistiche di Uta promuoveranno le rispettive attività. Di sera, al cinema Vittoria, la rassegna si chiuderà con due proiezioni a tema Sport e inclusione”.

 

FOLLOW US ON:
Dal 2 al 5 ottobre,
Fabricio Alvarenga,

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sport
Fabricio Alvarenga,
Sport
Al via il campionato
Sport
Dal 24 al 26 ottobre
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY