VIP Tennis Cup 2026: a Chia quattro giorni tra sport, natura e benessere

Nel sud della Sardegna torna l’appuntamento che unisce tennis, relax e contatto con la natura, lungo una delle coste più suggestive del Mediterraneo.

Dal 15 al 18 giugno torna la VIP Tennis Cup 2026, l’evento che unisce sport, benessere e lifestyle nella cornice unica di Chia, nel sud della Sardegna. Dopo il successo della prima edizione, l’evento torna al Veridia Resort, confermando una formula capace di coniugare attività sportiva, scoperta del territorio e momenti di condivisione in uno degli angoli più affascinanti del Mediterraneo.

Immerso nella macchia mediterranea e affacciato su un mare cristallino, il Veridia Resort rappresenta il contesto ideale per vivere un’esperienza che va oltre la dimensione sportiva. Tra giardini, spazi all’aperto e percorsi nel verde, prende forma un equilibrio naturale tra movimento, relax e convivialità, accompagnando gli ospiti in giornate scandite da attività, incontri e momenti dedicati al benessere.

La VIP Tennis Cup riunirà protagonisti del tennis, dell’informazione e del mondo digital. Tra le ospiti attese figurano le tenniste professioniste Corinna Dentoni e Maria Elena Camerin, affiancate dalla presenza internazionale di Laura Siegemund. Insieme a loro saranno presenti il giornalista sportivo Stefano Meloccaro, alle speaker radiofoniche e conduttrici Giulia Nannini e Roberta Pedrelli, oltre a talent e creator come Susanna Giovanardi, Martina Dotti, Federica Ferraro e Davide Bonolis, insieme ad altri volti del mondo digital e dell’intrattenimento.

Il tennis resta il cuore dell’esperienza, con il torneo di doppio libero che accompagna gli ospiti per tutta la durata dell’evento fino alle fasi finali, alternandosi a una proposta di attività pensate per vivere il territorio in modo autentico e coinvolgente.

Dal primo momento di benvenuto, con il sorteggio delle coppie, alle giornate scandite tra sport e relax, fino all’uscita in mare nel suggestivo Golfo di Teulada, l’esperienza si sviluppa come un racconto continuo tra gioco, scoperta e condivisione. Non mancano momenti dedicati al benessere e alle attività outdoor, occasioni di incontro con i talent e attimi di relax immersi nella natura, in un’atmosfera informale che prosegue anche la sera tra cene, convivialità e momenti di intrattenimento.