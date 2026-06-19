Grande successo a Chia per la VIP Tennis Cup 2026: quattro giorni di sport, natura e benessere
Dal 15 al 18 giugno, il Veridia Resort di Chia, nel sud della Sardegna, ha ospitato la seconda edizione della VIP Tennis Cup, l’appuntamento che ha riunito sportivi, giornalisti, creator e appassionati di tennis in uno degli scenari più suggestivi del Mediterraneo.
Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione ha confermato una formula capace di unire competizione, relax, benessere e condivisione. Quattro giornate intense, scandite da attività sportive, momenti di incontro e occasioni per scoprire la natura e il territorio sardo.
Al centro dell’evento il Torneo di Doppio Misto, che ha visto scendere in campo 11 coppie. Dopo il sorteggio iniziale, il torneo è entrato nel vivo con le sfide decisive. A conquistare la vittoria sono stati Elena Pioppo e Antonio Zucca, che in finale hanno superato la coppia formata da Corinna Dentoni e Marco De Angelis.
Grande entusiasmo anche per il One Point Contest, una competizione coinvolgente nella quale ogni incontro si è deciso con un solo punto. Concentrazione, lucidità e gestione della pressione sono state determinanti. Al contest hanno partecipato 33 giocatori e a imporsi è stata Corinna Dentoni, protagonista di una prova di grande carattere.
Il programma ha accompagnato i partecipanti in un’esperienza completa: dalle attività sui campi ai momenti di recupero e benessere, fino alla suggestiva uscita in mare nel Golfo di Teulada. Sport, natura e convivialità si sono intrecciati, favorendo la nascita di nuove relazioni in un clima autentico e partecipato.
Alla VIP Tennis Cup 2026 hanno preso parte tenniste professioniste come Laura Siegemund e Maria Elena Camerin, insieme all’ex calciatore Nicola Legrottaglie, al giornalista sportivo Stefano Meloccaro, la conduttrice Elena Ramognino e la speaker radiofonica e conduttrice Giulia Nannini.
Presenti anche numerosi creator e digital talent, tra cui Susanna Giovanardi. Il Veridia Resort, Main Partner della manifestazione, ha ospitato per il secondo anno consecutivo la VIP Tennis Cup. Hanno sostenuto l’e
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