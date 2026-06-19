Mercoledì 1° luglio 2026 Piazza Roma ospiterà l’inaugurazione di Nottinsieme 2026 e la celebrazione del decimo anniversario di Radio Carbonia

Mercoledì 1° luglio 2026 Piazza Roma ospiterà una serata speciale che unirà due importanti ricorrenze per la città: l’inaugurazione di Nottinsieme 2026, la tradizionale notte bianca estiva di Carbonia, e la celebrazione del decimo anniversario di Radio Carbonia.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Carbonia in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e il comune di Carbonia, darà il via al ricco calendario di appuntamenti che animeranno il centro cittadino durante l’estate.

Per Radio Carbonia sarà un momento particolarmente significativo. La radio nacque il 2 luglio 2016 nei locali allestiti presso la Grande Miniera di Serbariu, da un’idea di Emanuele Ledda e Gemma Rumore. Inizialmente il progetto prese il nome di Radio Carbonia International ed era una semplice web radio, ascoltabile esclusivamente attraverso internet.

L’obiettivo era quello di creare un ponte tra chi era rimasto a Carbonia e i tanti giovani costretti a lasciare il territorio per motivi di studio o lavoro. Attraverso la musica, le notizie e il racconto della vita cittadina, la radio è diventata negli anni un punto di riferimento per la comunità locale e per i tanti carboniensi che vivono lontano dalla loro terra.

La crescita del progetto ha portato alla nascita dell’Associazione Culturale Radio Carbonia e, successivamente, all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni ministeriali per la trasmissione in FM. Dal 2017 l’emittente è presente sul territorio con una propria frequenza radiofonica e oggi trasmette sulla 107.1 MHz, consolidando il proprio ruolo nel panorama dell’informazione e dell’intrattenimento locale.

Oggi Radio Carbonia è una realtà giovane e dinamica, animata da una decina di collaboratori che ogni giorno contribuiscono alla realizzazione di programmi, notiziari, interviste, eventi e contenuti dedicati al territorio. Negli ultimi anni il progetto ha vissuto una nuova fase di crescita grazie all’ingresso dell’editore Marco Cantarella, che ha creduto nelle potenzialità dell’emittente e ne ha sostenuto lo sviluppo. Radio Carbonia è oggi fortemente collegata al circuito 90 for you, network radiofonico dedicato esclusivamente alla musica degli anni ’90 e presente in Lombardia, Piemonte e sulle piattaforme digitali.

L’incontro tra la realtà locale di Carbonia e il progetto nazionale 90 for you ha consentito all’emittente di rafforzarsi mantenendo però intatta la propria identità e la propria missione originaria: raccontare il territorio, valorizzarne le persone e dare voce alla comunità. Un connubio tra radici locali e visione nazionale che rappresenta oggi uno dei punti di forza della radio.

La serata del 1° luglio sarà quindi non solo una festa per celebrare i primi dieci anni di attività, ma anche un’occasione per ringraziare ascoltatori, collaboratori, associazioni, istituzioni e tutti coloro che hanno accompagnato la crescita della radio nel corso di questo decennio.

Tra musica, animazione, ospiti, dirette radiofoniche e momenti celebrativi, Piazza Roma diventerà il punto d’incontro tra la città e la sua radio, in una serata che unirà comunità, memoria e futuro.

Da una piccola web radio nata alla Grande Miniera di Serbariu a una realtà radiofonica inserita in un network nazionale, senza mai smettere di essere la voce di Carbonia.