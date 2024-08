Grande spettacolo, domenica 11 agosto, all’anfiteatro di Piazza Marmilla, a Carbonia, con la “Elledance Airlines” di Emanuele Ledda e Silvia Loi – di Nadia Pische

Domenica 11 agosto un volo speciale è decollato dall’anfiteatro di piazza Marmilla, a Carbonia, sull’aereo della “Elledance Airlines” un equipaggio pronto per fare il giro del mondo… guidato dai suoi bravissimi comandanti Emanuele Ledda e Silvia Loi.

Prima tappa il Brasile, con i colori e le danze tipiche di un popolo caloroso e travolgente. Dal caldo del Basile alla fresca Irlanda, con finti boccali di birra da offrire figuratamente a tutto il pubblico. E poi la particolarità del paese a stelle e strisce, gli Stati Uniti, con gruppi di ballo scatenati e delle fogge più diverse fra loro. Non poteva mancare lo scalo in Spagna, con un pittoresco flamenco ballato dai maestri Silvia ed Emanuele. E come non fermarsi in Francia, ad assistere ad uno spettacolo al Moulin Rouge e non potersene andare senza godere della visita a Disneyland Paris, dove in coppia Minny e Topolino si sono romanticamente esibiti…

A seguire la dolcezza delle principesse e il ballo tra Bella e la Bestia, per poi passare ad un divertentissimo can can. E, una volta lasciata la Francia, ancora uno scalo, stavolta in Messico, dove grandi sombreri indossati da piccoli ballerini hanno animato il palco. Un bellissimo omaggio alla grande Frida Kallo, un’icona femminista, una coraggiosa pittrice messicana che con le sue opere ha rivoluzionato l’arte popolare del Messico.

Poi di nuovo sull’aereo per un’altra tappa: la California e qui bellissime cowgirl hanno ballato divertendosi e facendo divertire il pubblico. Ancora una tappa a Cuba con gruppi di Hip Hop con i tipici balli di strada dai ritmi travolgenti.

Un viaggio fantastico tra musiche, danze e costumi di tantissimi paesi del mondo, per poi tornare nella nostra amata Italia, i suoi colori e le musiche tipiche… una samba sulle note di Città di Pulcinella, Vieni a ballare in Puglia a ritmo di jave, Piazza Grande con una dolcissima rumba… E, in conclusione, non poteva non esserci la tappa più importante del viaggio, la nostra Sardegna, con Nanneddu Meu e le bandierine dei Quattro Mori. Così l’intero corpo di ballo dell’Elledance Airlines ha salutato il pubblico che calorosamente l’ha sostenuto per l’intera serata.

Un ringraziamento finale anche da parte dell’assessora Giorgia Meli che ha ricordato l’importanza della danza in un processo di socializzazione per divertirsi e completare sé stessi.

Nadia Pische