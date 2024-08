Incidente stamane a Capoterra, in località La Maddalena Spiaggia, tra due autoarticolati per il trasporto di benzina ed un pulmino da 9 posti in cui viaggiavano due bambini ed una adulta

I vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti stamane, intorno alle ore 11.00, a Capoterra, in località La Maddalena Spiaggia, per un incidente stradale che, per cause ancora da accertare, ha coinvolto due autoarticolati per il trasporto di benzina, ed un pulmino da 9 posti in cui viaggiavano due bambini ed una adulta.

Sul posto si sono subito portare due squadre dei vigili del fuoco, una dalla base estiva del distaccamento di Pula ed una dal distaccamento portuale di Cagliari, con il supporto di un’autogru e di una autobotte dalla sede centrale di Cagliari. Giunte sul posto, le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area ed all’estricazione delle persone dai diversi mezzi per affidarle alle cure del personale medico del 118, intervenuto con tre ambulanze e un elicottero. Per tre adulti i sanitari hanno disposto il trasporto in ospedale in codice rosso,mentre per i due minori sono stati assegnati codici giallo e verde.

Successivamente i vigili del fuoco si sono occupati di districare il pullmino dalle autocisterne, fortunatamente vuote, mediante l’utilizzo dell’autogru, per il ripristino della sede stradale e della viabilità.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco ed al personale sanitario, sono intervenute anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.