Terminata la riqualificazione dell’impianto di climatizzazione, i pazienti sono tornati presso la Rianimazione dell’Ospedale Sirai di Carbonia

Si è concluso questa mattina il trasferimento dei pazienti presso la Rianimazione dell’Ospedale Sirai di Carbonia, che riprende così la piena operatività. Le attività legate alla riqualificazione dell’impianto di climatizzazione si sono concluse venerdì 12 giugno. Nei giorni successivi sono stati effettuati gli interventi di pulizia e sanificazione degli ambienti, propedeutici alla riapertura del reparto e al rientro dei pazienti in condizioni di massima sicurezza.

Il trasferimento è stato completato nella giornata odierna per tutti i pazienti ricoverati, ad eccezione di uno, dimesso presso una struttura territoriale.

La Rianimazione è ora pienamente operativa, con ambienti adeguati agli standard richiesti per garantire sicurezza e comfort ai pazienti e condizioni ottimali di lavoro agli operatori.

La direzione aziendale rivolge un ringraziamento al Servizio tecnico, ai medici agli infermieri e a tutto il personale dell’unità operativa di anestesia rianimazione, alle direzioni mediche dei presidi Sirai e Cto e a tutti coloro che hanno contribuito al completamento delle attività nei tempi programmati e alla regolare ripresa del servizio.