Il Consiglio comunale di Giba eletto il 7 e l’8 giugno scorsi si insedierà lunedì 22 giugno, alle 19.00. Sono cinque i punti inseriti all’ordine del giorno: 1) esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti; 2) giuramento del sindaco Andrea Pisanu; 3) comunicazione della nomina della Giunta comunale e del vicesindaco; 4) elezione della Commissione elettorale comunale. 5) elezione della Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise d’appello.