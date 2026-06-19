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Il Consiglio comunale di Giba eletto il 7 e l’8 giugno scorsi si insedierà lunedì 22 giugno, alle 19.00

Il Consiglio comunale di Giba eletto il 7 e l’8 giugno scorsi si insedierà lunedì 22 giugno, alle 19.00. Sono cinque i punti inseriti all’ordine del giorno: 1) esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti; 2) giuramento del sindaco Andrea Pisanu; 3) comunicazione della nomina della Giunta comunale e del vicesindaco; 4) elezione della Commissione elettorale comunale. 5) elezione della Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise d’appello.

 

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