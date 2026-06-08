8 June, 2026
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Andrea Pisanu (lista “Giba e Villarios uniti”) è stato confermato per la terza volta sindaco di Giba con il 73,32% dei voti. Tutte le preferenze di candidati consiglieri eletti e non eletti

Andrea Pisanu, candidato della lista “Amministrare il presente per costruire il futuro – Giba e Villarios uniti) è stato confermato per la terza volta sindaco di Giba con 929 voti, il 73,32%. La sua lista ha eletto 8 consiglieri:

Emanuele Pistis 391 preferenze

Alberto Pittoni 86

Francesco Uccheddu 71

Maria Dolores Piroddi 46

Francesco Marongiu 45

Cristian Loi 36

Nicola Demontis 32

Roberto Pireddu 26

Candidati consiglieri non eletti: Mauro Casti 20, Maurizio Olianas 4, Antonello Meloni 1.

Stefania Portas, candidata sindaca non eletta della lista “Giba e Villarios 2.0”, ha ottenuto 338 voti, il 26,68%, ed è stata eletta consigliera, con altri tre candidati consiglieri:

Elisabetta Cosa 56 preferenze

Claudio Fai 53

Matteo Contini 47

Candidati consiglieri non eletti: Federico Dessì 40, Erica Tinti 40, Alessio Chirigu 29, Simone Piredda 15, Umberto Manca 9, Samuel Demontis 2.

 

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