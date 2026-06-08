8 June, 2026
MENU
mobile-logo
HomePoliticaElezioniDebora Porrà (lista “Il paese che vorrei”) è stata confermata per la terza volta sindaca di Villamassargia con 1.206 voti (53,22%)
Elezioni

Debora Porrà (lista “Il paese che vorrei”) è stata confermata per la terza volta sindaca di Villamassargia con 1.206 voti (53,22%)

Debora Porrà, candidata della lista “Il paese che vorrei”, è stata confermata per la terza volta sindaca di Villamassargia con 1.206 voti (53,22%). La sua lista ha eletto 8 consiglieri.

Francesco Mameli, candidato della lista “Villamassargia Futura” ha ottenuto 1.060 voti, il 46,78%. La sua lista ha ottenuto 4 seggi, il suo più quelli di 3 candidati consiglieri.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Andrea Pisanu (lista
Grande successo, al
Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Elezioni
Emanuele Pes e Sasha
Lutto
Il comune di Masaina
Abbanoa
Vertice tra la sinda
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY