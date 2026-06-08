Debora Porrà (lista “Il paese che vorrei”) è stata confermata per la terza volta sindaca di Villamassargia con 1.206 voti (53,22%)
Debora Porrà, candidata della lista “Il paese che vorrei”, è stata confermata per la terza volta sindaca di Villamassargia con 1.206 voti (53,22%). La sua lista ha eletto 8 consiglieri.
Francesco Mameli, candidato della lista “Villamassargia Futura” ha ottenuto 1.060 voti, il 46,78%. La sua lista ha ottenuto 4 seggi, il suo più quelli di 3 candidati consiglieri.
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