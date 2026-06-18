19 June, 2026
MENU
mobile-logo
HomeIstruzioneFormazione professionaleVillamassargia, al via i corsi ABA e CAA promossi dal CPT. La sindaca Debora Porrà: «L’inclusività si ottiene grazie all’alta formazione degli insegnanti»
Formazione professionale

Villamassargia, al via i corsi ABA e CAA promossi dal CPT. La sindaca Debora Porrà: «L’inclusività si ottiene grazie all’alta formazione degli insegnanti»

Dopo i corsi Montessori, una nuova offerta formativa promossa dal CPT ‘Ilaria Alpi’ è in partenza nel comune di Villamassargia. Da venerdì 19 giugno iniziano i corsi di specializzazione ABA e il corso CAA, rivolti a insegnanti delle scuole primarie e dell’infanzia dei Comuni del territorio. I corsi, la cui qualifica è riconosciuta dal ministero dell’Istruzione e del Merito, hanno come focus la lettura facilitata, l’analisi applicata del comportamento e la comunicazione aumentativa alternativa. Abilità utili che permetteranno agli insegnanti di acquisire maggiori strumenti e seguire i bambini con disturbo dello spettro autistico e altre patologie.
I corsi saranno tenuti in streaming e termineranno il 31 luglio 2026. Per le numerose richieste di iscrizione, è stato aumentato il numero delle borse di studio, da 21 a 35, istituite nel 2025 dal Coordinamento Pedagogico ‘Ilaria Alpi’, per permettere la massima partecipazione degli insegnanti interessati a questo approccio scientifico e didattico volto all’inclusione.
“Dopo il grande apprezzamento ottenuto dai corsi Montessori, i corsi ABA e CAA rappresentano gli strumenti per una reale inclusione, che avrà una ricaduta positiva su tutto il territorio e le scuole da cui provengono i corsisti”, ha spiegato Debora Porrà, sindaca di Villamassargia che è il comune capofila del CPT.
«La formazione specialistica in materia di inclusione scolastica – ha dichiarato la neo assessora con delega dell’Istruzione Francesca Pisanocostituisce uno strumento essenziale per garantire il diritto all’istruzione e pari opportunità di apprendimento a tutti gli alunni, compresi coloro con bisogni educativi speciali.»
POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Smartphone d'Oro. Ca
Massimo Impera, conf
Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Enti locali
La rieletta sindaca
Ambiente
“Sa Reina&#822
Enti locali
I Sindaci e i Consig
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY