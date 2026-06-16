16 June, 2026
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La rieletta sindaca di Villamassargia, Debora Porrà, ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta

La sindaca di Villamassargia Debora Porrà, eletta per la terza consiliatura consecutiva il 7 e 8 giugno scorsi, ha ufficializzato ieri sera con la delibera n° 12 del 15 giugno 2026, “la nomina dei componenti della Giunta comunale e il conferimento delle deleghe”.

La scelta degli assessori rispecchia fedelmente la graduatoria dei candidati consiglieri più votati. Stefano Osanna è il vice sindaco e assessore con deleghe a Protezione civile e Salvaguardia del territorio; Marco Mandis è l’assessore con deleghe a Lavori pubblici e Servizi sociali; Sara Cambula è l’assessore con deleghe a Cu,ltura e Urbanistica; Maria Francesca Pisano, infine, è l’assessore con deleghe a Pubblica istruzione e Associazionismo.

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