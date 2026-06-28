Venerdì sera s’è insediato il nuovo Consiglio comunale di Villamassargia, la riconfermata sindaca Debora Porrà ha presentato la nuova Giunta
Venerdì sera s’è insediato nella sala consiliare di “Casa Fenu” il nuovo Consiglio comunale di Villamassargia eletto il 7 e l’8 giugno scorsi. Dopo la convalida degli eletti e il giuramento della sindaca Debora Porrà, la riconfermata prima cittadina ha presentato la nuova Giunta, nella quale è in maggioranza il genere femminile con la sindaca e due assessore su quattro, che risulta così composta:
Stefano Osanna, assessore con deleghe alla Protezione civile e alla Salvaguardia del Territorio e vice sindaca
Marco Mandis, assessore con deleghe ai Lavori pubblici e ai Servizi sociali
Sara Cambula, assessora con deleghe alla Cultura e all’Urbanistica
Maria Francesca Pisano, assessora con deleghe alla Pubblica Istruzione e all’Associazionismo.
Debora Porrà ha presentato al Consiglio le linee programmatiche improntate sulla continuità e la concretezza, con in testa il centro per gli anziani h24 e i progetti di rigenerazione urbana che hanno un riflesso sul sociale. Nel programma non manca la parte sul patrimonio pubblico con le attese bonifiche di Orbai e poi la prosecuzione del progetto Polo 0-6, il riconoscimento di s’Ortu Mannu come paesaggio rurale e storico e la prosecuzione del progetto culturale che prevede il potenziamento del circuito archeologico.
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