Venerdì sera s’è insediato il nuovo Consiglio comunale di Villamassargia, la riconfermata sindaca Debora Porrà ha presentato la nuova Giunta

Stefano Osanna, assessore con deleghe alla Protezione civile e alla Salvaguardia del Territorio e vice sindaca

Marco Mandis, assessore con deleghe ai Lavori pubblici e ai Servizi sociali

Sara Cambula, assessora con deleghe alla Cultura e all’Urbanistica

Maria Francesca Pisano, assessora con deleghe alla Pubblica Istruzione e all’Associazionismo.

Debora Porrà ha presentato al Consiglio le linee programmatiche improntate sulla continuità e la concretezza, con in testa il centro per gli anziani h24 e i progetti di rigenerazione urbana che hanno un riflesso sul sociale. Nel programma non manca la parte sul patrimonio pubblico con le attese bonifiche di Orbai e poi la prosecuzione del progetto Polo 0-6, il riconoscimento di s’Ortu Mannu come paesaggio rurale e storico e la prosecuzione del progetto culturale che prevede il potenziamento del circuito archeologico.