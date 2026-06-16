Proseguono gli incontri territoriali di ascolto e confronto con le comunità locali organizzati dalla Regione. Giovedì 18 giugno tappa a Iglesias

Dopo gli incontri che si sono svolti di venerdì scorso a Sassari e Olbia, prosegue il percorso di ascolto e confronto organizzato dall’aAssessorato regionale degli Enti locali e Urbanistica, che accompagnerà l’aggiornamento e l’integrazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 18 giugno a Iglesias, alle 10.00, nella sala Blu del Centro culturale, in via Cattaneo 82.

L’occasione sarà utile per raccogliere osservazioni e contributi da parte di amministratori e portatori d’interesse del territorio, con l’obiettivo di garantire la più ampia partecipazione possibile.

Il percorso territoriale rappresenta una delle tappe centrali dell’aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale, avviato dalla Giunta regionale per dotare la Sardegna di uno strumento più attuale, coerente con i cambiamenti intervenuti negli ultimi vent’anni e costruito attraverso il coinvolgimento diretto dei territori.