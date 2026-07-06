Giuseppe Meloni (vicepresidente della Regione): «Due nuovi bandi del Just Transition Fund destinati al Sulcis Iglesiente, per un valore complessivo di 35 milioni di euro»

Il primo riguarda la casa. Mettiamo a disposizione dei Comuni 25 milioni di euro per aumentare gli alloggi sociali e sostenibili, recuperando immobili pubblici e riqualificando il patrimonio di edilizia residenziale esistente. In questo modo sosteniamo persone e famiglie che oggi hanno maggiori difficoltà ad accedere a un’abitazione e aiutiamo i Comuni a offrire un servizio inclusivo e accessibile per rispondere ai nuovi bisogni sociali.