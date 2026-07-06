Giuseppe Meloni (vicepresidente della Regione): «Due nuovi bandi del Just Transition Fund destinati al Sulcis Iglesiente, per un valore complessivo di 35 milioni di euro»
«Abbiamo pubblicato due nuovi bandi del Just Transition Fund destinati al Sulcis Iglesiente, per un valore complessivo di 35 milioni di euro. Stiamo intervenendo su due aspetti che considero fondamentali per il futuro di questo territorio.
Il primo riguarda la casa. Mettiamo a disposizione dei Comuni 25 milioni di euro per aumentare gli alloggi sociali e sostenibili, recuperando immobili pubblici e riqualificando il patrimonio di edilizia residenziale esistente. In questo modo sosteniamo persone e famiglie che oggi hanno maggiori difficoltà ad accedere a un’abitazione e aiutiamo i Comuni a offrire un servizio inclusivo e accessibile per rispondere ai nuovi bisogni sociali.
Inoltre investiamo 10 milioni di euro per supportare le imprese che scelgono di innovare, sviluppare nuovi prodotti e servizi e collaborare con il mondo della ricerca. Vogliamo incentivare la crescita di un sistema produttivo più competitivo e favorire nuove opportunità di sviluppo per il Sulcis Iglesiente.
Credo che il Sulcis Iglesiente abbia ora le risorse adeguate per avviare una nuova fase della sua storia. E attraverso questi bandi vogliamo che questo momento di cambiamento diventi il punto di partenza per un rilancio stabile e duraturo del territorio.»
Lo ha scritto, nel suo profilo Facebook, l’assessore regionale della Programmazione e Bilancio, nonché vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni.
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