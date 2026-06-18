Massimo Impera, confermato sindaco a Santadi il 7 e l’8 giugno scorsi, ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta
Massimo Impera, confermato sindaco a Santadi il 7 e l’8 giugno scorsi, ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta.
Elisena Anedda, vicesindaco e assessore al Turismo;
Veronica Impera, assessore alla Cultura, Bilancio e Sanità;
Mauro Pia, Assessore allo Sport;
Matteo Peddis, assessore ai Lavori pubblici.
I quattro assessori sono, nell’ordine, i candidati consiglieri eletti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
«Il viaggio continua, con una squadra che unisce competenze, equilibrio e spirito di servizio, pronta a lavorare con impegno e responsabilità per la nostra comunità – ha detto Massimo Impera -.
La composizione della Giunta rispecchia criteri di continuità, rappresentatività e valorizzazione delle esperienze maturate nel tempo. La Giunta è ora pienamente operativa e al lavoro per portare avanti le attività amministrative e i progetti del nostro Comune.»
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