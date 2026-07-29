30 July, 2026
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Sono 102 i Comuni sardi che hanno perso la classificazione di Comune montano, 9 quelli che l’hanno acquisita

Sono 102 Comuni sardi che hanno perso la classificazione di Comune montano, 9 quelli che l’hanno acquisita.

Città Metropolitana di Cagliari

– 21: Armungia, Assemini, Ballao, Capoterra, Castiadas, Domus de Maria, Escalaplano, Maracalagonis, Muravera, Pula, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, San Vito, Sarroch, Serdiana, Siliqua, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villaputzu, Villasimius.

+ 4: Escolca, Gergei, Nuragus, Nurallao.

Gallura Nord-Est Sardegna

-15: Aglientu, Arzachena, Badesi, Bortigiadas, Budoni, La Maddalena, Luogosanto, Olbia, Oschiri, Palau, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Sant’Antonio di Gallura, Telti, Trinita d’Agultu e Vignola.

Medio Campidano

– 4: Arbus, Guspini, Tuili, Villacidro.

Nuoro

– 9: Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei, Posada, Siniscola, Torpè.

Ogliastra

– 9: Bari Sardo, Elini, Girasole, Ilbono, Loceri, Lotzorai, Tertenia, Tortolì, Triei.

Oristano

-37: Abbasanta, Albagiara, Ales, Allai, Assolo, Asuni, Bonarcado, Bosa, Busachi, Cuglieri, Curcuris, Flussio, Fordongianus, Gonnosnò, Magomadas, Marrubiu, Modolo, Mogorella, Montresta, Nureci, Palmas Arborea, Paulilatino, Ruinas, Sagama, Samugheo, Santa Giusta, Senis, Sennariolo, Siamanna, Siapiccia, Suni, Tinnura, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villaurbana.

Città Metropolitana di Sassari

– 6: Ittiri, Ozieri, Perfugas, Tergu, Tula, Viddalba.

+ 5: Banari, Bonnanaro, Borutta, Florinas, Torralba.

Sulcis Iglesiente

-10: Buggerru, Carbonia, Iglesias, Narcao, Perdaxius, Santadi, Teulada, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio.

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