La Provincia del Sulcis Iglesiente ha abilitato 38 nuovi coadiutori per il controllo del cinghiale

Sono 38 i nuovi coadiutori abilitati al controllo della fauna selvatica e, in particolare, del cinghiale. Un risultato che rafforza gli strumenti a disposizione della Provincia del Sulcis Iglesiente per la tutela del territorio, delle produzioni agricole e della sicurezza, grazie alla collaborazione con Coldiretti, le amministrazioni comunali e il mondo venatorio.

Alcuni dei nuovi operatori potranno essere impiegati fin da subito nell’Isola di San Pietro, dove la Provincia ha recentemente avviato l’attuazione del Piano regionale di eradicazione del cinghiale. Gli altri entreranno in attività non appena diventerà operativo il Piano faunistico provinciale, attualmente in fase di approvazione.

La cerimonia di consegna degli attestati di idoneità si è svolta nella sede della Provincia, in via Mazzini a Carbonia. I 38 corsisti, provenienti da diversi comuni del territorio provinciale, hanno ricevuto i certificati di abilitazione dal vicepresidente e consigliere delegato all’Ambiente, alla Tutela della fauna e all’Agricoltura, Gianluigi Loru.

I nuovi coadiutori saranno impegnati nelle attività di monitoraggio della fauna selvatica, nella prevenzione dei danni alle colture agricole e nelle operazioni di contenimento delle specie che determinano particolari criticità, con particolare riferimento al cinghiale.

«Il corso, organizzato in collaborazione con Coldiretti, è stato programmato con carattere d’urgenza per rispondere alle richieste provenienti dal mondo agricolo, sempre più penalizzato dai danni arrecati alle colture a causa della crescente proliferazione dei cinghiali – dichiara il vicepresidente Gianluigi Loru -. Con il conseguimento dell’abilitazione, i nuovi coadiutori potranno essere immediatamente impiegati nelle attività previste dal Piano di eradicazione del cinghiale nell’Isola di San Pietro e, successivamente, nel Piano provinciale di contenimento, attualmente in fase di approvazione.»