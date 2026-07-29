30 July, 2026
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La consigliera Alessia Cadoni, capogruppo di Cittadini al Centro, è stata eletta presidente della Seconda Commissione del comune di Carbonia

La consigliera Alessia Cadoni, capogruppo di Cittadini al Centro, è stata eletta presidente della Seconda Commissione del comune di Carbonia, riunitasi presso la sala giunta nel Municipio in Piazza Roma e che si occupa di Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti della Città di Carbonia. Il nuovo incarico costituisce un riconoscimento per il lavoro di questi anni, per la condivisione e l’approccio disponibile e collaborativo verso i componenti di tutti i gruppi politici del Consiglio comunale.

«Sono molto grata per questo incaricodichiara la consigliera Alessia Cadonie per il supporto che mi hanno dato i colleghi, e ritengo che la commissione, con tutti i suoi componenti, continuerà a svolgere il suo lavoro costante a disposizione dei cittadini e delle cittadine.»

Il gruppo consiliare “Cittadini al Centro” è stato costituito nel mese di ottobre 2025, composto dalla consigliera Alessia Cadoni e del presidente del Consiglio comunale Federico Fantinel, con la volontà di poter contribuire in modo libero e costruttivo al miglioramento della città di Carbonia, dal centro alle periferie.

«Vorrei dare priorità all’ambienteconclude spiega Alessia Cadoni servono più sopralluoghi sul territorio, al fine di contrastare l’abbandono dei rifiuti in città e nelle frazioni.»

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