Massimo Impera (lista “Viviamo Santadi”) è stato confermato sindaco di Santadi con 1.187 voti (59,32%). Tutte le preferenze dei consiglieri eletti e non eletti
Massimo Impera, candidato della lista “Viviamo Santadi”, è stato confermato sindaco di Santadi con 1.187 voti (59,32%). La sua lista ha eletto 8 consiglieri:
Elisena Anedda 190 preferenze
Veronica Impera 143
Mauro Pia 101
Matteo Peddis 82
Claudio Pirosu 77
Gioele Aramini 72
Monica Ariu 70
Pierluigi Aresu 63
Candidati consiglieri non eletti: Davide Sundas 51, Sergio Balia 38, Federico Del Rio Uccheddu 35, Erica Corona 29.
Simona Garau, candidata sindaca della lista “Progetto Santadi” ha ottenuto 814 voti (40,68%) e con la candidata sindaca con eletta, ha eletto altri 3 consiglieri:
Federico Acca 217 preferenze
Cristian Pilloni 150
Gianluca Nonnis 86
Candidati consiglieri non eletti: Nicolò Pirosu 69, Nicola Peddis 51, Antonello Atzeni 34, Luisella Etzi Carboni 34, Luigi Caddeo noto Gigi 26, Silvia Aresu 21, Loredana Pinna 17.
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