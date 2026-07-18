La sala conferenze della Cantina Santadi ieri ha ospitato l’incontro “Generare Territorio” organizzato dal Gal Sulcis Iglesiente
La sala conferenze della Cantina Santadi ieri ha ospitato l’incontro “Generare Territorio” organizzato dal Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, per raccontare Storie, Risultati e Alleanze su dieci anni di sviluppo locale nel Sud Ovest della Sardegna.
I lavori, dopo i saluti istituzionali del presidente del Gal Luciano Cristoforo Piras, del presidente della Cantina Santadi Elvio Curreli, del sindaco di Santadi Massimo Impera e dell’assessora regionale della Pubblica Istruzione Ilaria Portas, sono stati suddivisi in tre tavoli di approfondimento, coordinati dalla direttrice del Gal Nicoletta Piras e da Serenella Paci, consigliera delegata di Poliste Società Benefit.
Nel primo, su qualità della vita, dell’accoglienza e dell’esperienza di fruizione consapevole del territorio, sono state presentate le voci dei beneficiari dei contributi del Gal con video e testimonianze, con il confronto tra istituzioni, enti e partner su risultati, prospettive e sfide future; nel secondo, su sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali, altre voci dei beneficiari, ancora con un confronto tra istituzioni, enti e partner su risultati, prospettive e sfide future; nel terzo, su Governance e Partnership, sempre con voci dei beneficiari e un confronto tra istituzioni, enti e partner su risultati, prospettive e sfide future, presente l’assessore regionale dell’Agricoltura Francesco Agus che ha partecipato anche al confronto conclusivo con il presidente del Gal Luciano Cristoforo Piras e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini.
La giornata si è conclusa con un pranzo a base di prodotti enogastronomici delle aziende locali.
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