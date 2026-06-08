8 June, 2026
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Emanuele Pes, unico candidato con la lista “Tratalias Unita”, è stato confermato sindaco di Tratalias con 595 voti. Le preferenze dei 10 consiglieri eletti

Emanuele Pes, unico candidato con la lista “Tratalias Unita”, è stato confermato sindaco del comune di Tratalias con 595 voti. Hanno votato 615 degli 879 elettori aventi diritto, il 69,97%. La lista “Tratalias Unita” ha eletto tutti i 10 candidati consiglieri:

Marco Antonio Piras 125
Fabrizio Pes 103
Michelangelo Pirosu 75
Mauro Antonio Cuccu 50
Claudia Carboni 67
Viviana Murgia 55
Roberta Pisà 28
Patrizia Cani 20
Carlotta Uccheddu 34
Stefania Piredda 10.

 

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