Emanuele Pes, unico candidato con la lista “Tratalias Unita”, è stato confermato sindaco di Tratalias con 595 voti. Le preferenze dei 10 consiglieri eletti

Emanuele Pes, unico candidato con la lista “Tratalias Unita”, è stato confermato sindaco del comune di Tratalias con 595 voti. Hanno votato 615 degli 879 elettori aventi diritto, il 69,97%. La lista “Tratalias Unita” ha eletto tutti i 10 candidati consiglieri:

Marco Antonio Piras 125

Fabrizio Pes 103

Michelangelo Pirosu 75

Mauro Antonio Cuccu 50

Claudia Carboni 67

Viviana Murgia 55

Roberta Pisà 28

Patrizia Cani 20

Carlotta Uccheddu 34

Stefania Piredda 10.