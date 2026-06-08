8 June, 2026
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A Giba, nella sezione n° 1, il sindaco uscente Andrea Pisanu è avanti con il 73,89% dei voti; nella sezione n° 3 con il 67,31%

A Giba, nella sezione n° 1, il sindaco uscente Andrea Pisanu, candidato della lista “Amministrare il presente per costruire il futuro – Giba e Villarios uniti”, è avanti con 399 voti, il 73,89%, su Stefania Portas, candidata sindaca della lista “Giba e Villarios 2.0”, che ha ottenuto 141 voti, il 26,11%; nella sezione n° 3 Andrea Pisanu è avanti con il 67,31%. Le sezioni elettorale del comune di Giba sono tre.

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