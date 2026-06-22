Si è insediato oggi il nuovo Consiglio comunale di Giba. Il riconfermato sindaco Andrea Pisanu ha giurato e ha poi presentato la nuova Giunta

Si è insediato oggi il nuovo Consiglio comunale di Giba eletto il 7 e l’8 giugno scorsi. Un centinaio di cittadini hanno partecipato alla seduta, a conferma dell’interesse che ha caratterizzato l’ultima consultazione elettorale, con un’affluenza del 64,69% degli aventi diritto al voto.

Dopo l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti, il sindaco Andrea Pisanu, eletto per la terza volta consecutiva, ha prestato giuramento e ha poi presentato la nuova Giunta.

Emanuele Pistis è stato nominato assessore con deleghe a Pubblica Istruzione, Politiche sociali, Politiche finanziarie, Lavori pubblici, Viabilità urbana

Alberto Pittoni è stato nominato assessore con deleghe a Sport, Associazionismo, Urbanistica, Politiche agricole, Viabilità rurale e delega da vicesindaco (si tratta di una conferma)

Francesco Uccheddu è stato nominato assessore con deleghe a Sanità, Farmacia comunale, Ambiente e Territorio, Attività produttive

Maria Dolores Piroddi è stata nominata assessora con deleghe a Cultura e Spettacolo, Politiche giovanili, Turismo, Diritti civili.

Il Consiglio ha poi eletto la Commissione elettorale comunale e la Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise d’appello.

Nel corso della seduta è stata anche ufficializzata la nomina di Roberto Pireddu a capogruppo di maggioranza e Stefania Portas capogruppo di minoranza. Nel suo intervento la candidata a sindaco della lista “Giba e Villarios 2.0” ha comunicato che il gruppo di minoranza farà un’opposizione seria e costruttiva e non mancherà di stimolare la maggioranza, nel rispetto dei ruoli, sostenendo eventualmente anche proposte della maggioranza qualora fossero ritenute rispondenti all’interesse dei cittadini di Giba. Il sindaco Andrea Pisanu ha accolto positivamente le parole della consigliera Stefania Portas, dichiarandosi da parte della sua e del gruppo di maggioranza, di essere disponibili alla collaborazione, sempre nel rispetto dei ruoli.

Giampaolo Cirronis