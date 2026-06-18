19 June, 2026
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Si è insediato questa sera il nuovo Consiglio comunale di Tratalias, il confermato sindaco Emanuele Pes ha presentato la Giunta con tre assessori

Si è insediato questa sera il nuovo Consiglio comunale di Tratalias, eletto il 7 e l’8 giugno scorsi. La seduta è stata aperta con l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del sindaco Emanuele Pes e dei dieci consiglieri eletti nell’unica lista presentatasi alle elezioni, al quale è seguito il giuramento del sindaco Emanuele Pes.

Giuramento Emanuele Pes

Il primo cittadino subito dopo aver prestato giuramento ha comunicato la composizione della Giunta, composta da tre assessori, con l’attribuzione delle deleghe.

Marco Antonio Piras, già sindaco per tre consiliature e assessore e vicesindaco nell’ultima consiliatura, è stato confermato assessore con deleghe alle Opere pubbliche, Patrimonio e Istruzione e vicesindaco; Fabrizio Pes è stato confermato assessore con deleghe ai Servizi sociali, Sanità, Decoro urbano, Politiche abitative, Politiche agricole, Comunicazione e Rapporto con gli enti esterni; Claudia Carboni, infine, è assessora con deleghe alla Cultura, Turismo, Sport, Spettacolo, Lavoro, Formazione e Politiche giovanili-

Il sindaco Emanuele Pes ha tenuto a sé le deleghe all’Urbanistica, Bilancio, Sviluppo e promozione del territorio, Personale, Gemellaggio, Attività produttive, Ambiente e Archeologia.

Nella seconda parte della seduta, il Consiglio comunale ha eletto i componenti, effettivi e supplenti, delle commissioni “elettorale” e “aggiornamento elenco giudici popolari”.

Il Consiglio comunale di Tratalias si riunirà tre volte nel prossimo mese di luglio ma una quarta riunione potrebbe essere convocata entro fine giugno.

Giampaolo Cirronis

 

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