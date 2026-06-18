Al via il 23 giugno, a Carbonia, “Cinema sotto le stelle 2026”

Prenderà il via martedì 23 giugno, con la proiezione della commedia di Pif “…Che Dio perdona tutti”, e andrà avanti per sette martedì consecutivi all’Arena Mirastelle di Carbonia, la rassegna di Cinema sotto le Stelle 2026 a Carbonia, promossa dal CSC Carbonia della Società Umanitaria insieme all’associazione Vertigo APS e CineCarbonia, con il patrocinio del comune di Carbonia in collaborazione con il Circolo Arci La Gabbianella Fortunata di Carbonia, Ucca e lo Sbis – Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis.

In una veste grafica rinnovata anche nel nome, il “Cinema sotto le Stelle” mantiene la sua vocazione popolare e d’autore con un cartellone che propone alcuni tra i migliori titoli della passata stagione: dalla commedia al thriller, dal film di animazione al dramma d’autore.

All’interno della rassegna martedì 28 luglio alle 21.30 appuntamento speciale, a ingresso gratuito, con la consueta anteprima estiva del Carbonia Film Festival e la proiezione del film “Il rapimento di Arabella” di Carolina Cavalli alla presenza della regista che, alla sua seconda regia e sceneggiatura dopo “Amanda”, scrive e dirige un’opera capace di incarnare uno smarrimento generazionale. Il film presentato in anteprima nella sezione Orizzonti della 82ª Mostra del cinema di Venezia, ha ottenuto il Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile per Benedetta Porcaroli.

Tutti gli altri appuntamenti, con inizio alle 21.30, prevederanno un titolo di ingresso che come da tradizione tiene i prezzi invariati e bassi a 4 euro per il biglietto intero e a 3 euro ridotto per i minori di 21 anni e per le iscritte e gli iscritti alle associazioni di cultura cinematografica FICC e ARCI.

Dopo l’esordio del 23 giugno si prosegue il 30 giugno nel segno della commedia, questa volta dal deciso affondo politico, con “A cena col dittatore” di Manuel Gómez Pereira, ambientata nella Spagna neo-franchista.

Martedì 7 luglio spazio all’animazione con “Jumpers – un salto tra gli animali” di Daniel Chong, mentre il 14 luglio atmosfere thriller in “Vita Privata” di Rebecca Zlotowski, un giallo psicologico che combina in modo intelligente commedia, intrattenimento e ossessioni personali, con la diva americana Jodie Foster al suo primo film in lingua francese.

Martedì 21 luglio proiezione di “Rental family – nelle vite degli altri” di Hikari, commedia commovente sulla riscoperta dell’empatia e dell’autenticità dei legami tra esseri umani.

Dopo l’anteprima targata CFF del 28 luglio, chiusura della rassegna è prevista per martedì 04 agosto con la proiezione di “The life of chuck” di Mike Flanagan.