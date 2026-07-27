Carbonia Film Festival: anteprima d’autore domani, 28 luglio, con Carolina Cavalli e “Il rapimento di Arabella”

Una serata dedicata al cinema d’autore contemporaneo per l’anteprima del Carbonia Film Festival. Domani, martedì 28 luglio, appuntamento con Il rapimento di Arabella, della regista Carolina Cavalli che introdurrà il film e dialogherà con il pubblico al termine della proiezione. L’opera, presentata all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, sarà ospitata nella rassegna Orbite – Cinema sotto le Stelle a Carbonia, a partire dalle 21,30, all’Arena Mirastelle di piazza Roma.

Il rapimento di Arabella racconta la storia di Holly, ventotto anni, convinta da sempre di aver mancato la strada giusta. Quando incontra una bambina di nome Arabella crede di aver ritrovato sé stessa da piccola. Arabella, desiderosa di fuggire da casa, le nasconde la propria identità e alimenta quella fantasia: tornare indietro nel tempo e avere finalmente l’occasione di diventare qualcuno di speciale. Ne nasce un racconto sospeso tra ironia e malinconia, che riflette sul peso delle aspettative, sul rimpianto e sul desiderio di riscrivere il proprio passato.

«Questo film – spiega la regista Carolina Cavalli, che al termine della proiezione risponderà alle domande del pubblico – non parla di un rapimento nel senso più tradizionale del termine, parla soprattutto di una ragazza che trova un modo per risolvere il suo passato, superare i rimpianti, calmare l’ansia del futuro e dimenticare le aspettative fallite. La protagonista fa parte di un gruppo di persone, di una generazione forse, che teme che la vita sia sempre altrove. In questo modo, però, si svaluta la realtà, ci si distrae dal mondo e dal senso delle cose, anche dalla sua bellezza, ingiustizia, o dalle proprie azioni…»

L’appuntamento di domani anticipa l’edizione 2026 del Carbonia Film Festival, in programma da mercoledì 11 a domenica 15 novembre 2026. Diretto da Francesco Giai Via e organizzato dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria – La Fabbrica del Cinema, il festival si conferma come uno spazio di confronto tra cinema, cultura e società, con uno sguardo attento alle trasformazioni del presente e alle nuove traiettorie del cinema contemporaneo.

Il Carbonia Film Festival è organizzato su fondi cineportuali della Regione Autonoma della Sardegna (L.R. 28 dicembre 2018 n. 48, art. 11, comma 26), insieme al comune di Carbonia.