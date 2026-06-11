Anteprima estiva del Carbonia Film Festival con Carolina Cavalli e nuove date 2026

Il Carbonia Film Festival torna a intrecciare estate e autunno, anticipando l’undicesima edizione con una serata speciale sotto le stelle. In attesa dei cinque giorni di proiezioni, incontri e ospiti internazionali – in programma a novembre – il festival inaugura il suo percorso a luglio con un appuntamento dedicato al cinema d’autore contemporaneo e alla regista Carolina Cavalli, ospite della serata.