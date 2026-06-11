Anteprima estiva del Carbonia Film Festival con Carolina Cavalli e nuove date 2026
Organizzata dalla Società Umanitaria di Carbonia per la direzione artistica di Francesco Giai Via, l’edizione 2026 del Carbonia Film Festival andrà in scena da mercoledì 11 a domenica 15 novembre, confermandosi come uno spazio di confronto tra cinema, cultura e società, un osservatorio privilegiato sulle trasformazioni del presente attraverso lo sguardo del grande schermo.
Ma la prima tappa è in programma martedì 28 luglio all’interno della rassegna “Orbite – Cinema sotto le Stelle a Carbonia”, con una serata a ingresso gratuito dedicata al cinema d’autore contemporaneo. Protagonista dell’incontro la regista Carolina Cavalli, che incontrerà il pubblico della cittadina mineraria al termine della proiezione de “Il Rapimento di Arabella”, presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.
Il film racconta la storia di Holly, 28 anni, convinta da sempre di aver mancato la strada giusta. Quando incontra una bambina di nome Arabella, crede di aver ritrovato sé stessa da piccola. Arabella, desiderosa di fuggire da casa, le nasconde la propria identità e asseconda la sua fantasia: tornare indietro nel tempo e avere finalmente l’occasione di diventare qualcuno di speciale.
«Questo film – spiega la regista Carolina Cavalli – non parla di un rapimento nel senso più tradizionale del termine, parla soprattutto di una ragazza che trova un modo per risolvere il suo passato, superare i rimpianti, calmare l’ansia del futuro e dimenticare le aspettative fallite. La protagonista fa parte di un gruppo di persone, di una generazione forse, che teme che la vita sia sempre altrove. In questo modo, però, si svaluta la realtà, ci si distrae dal mondo e dal senso delle cose, anche dalla sua bellezza, ingiustizia, o dalle proprie azioni…»
Carbonia Film Festival è organizzato dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria – La Fabbrica del Cinema, su fondi cineportuali della Regione Autonoma della Sardegna (L.R. 28 dicembre 2018 n. 48, art.11 comma 26), insieme al Comune di Carbonia, con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission.
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