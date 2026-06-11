Federico Matta è il nuovo coordinatore confederale della Uil per il Sulcis Iglesiente. La sua nomina è stata sancita in seguito al XIX Congresso Confederale della Uil Sardegna, che si è tenuto recentemente a Cagliari.

Cinquantun anni, originario di Fluminimaggiore, Federico Matta ha iniziato la sua carriera sindacale tra le fila dei metalmeccanici Uil (Uilm), come delegato Rsu nell’ex Ila di Portovesme. Nel 2014, sempre nella Uilm, è entrato a far parte della segreteria territoriale del Sulcis Iglesiente, ricoprendo per 4 anni l’incarico di segretario organizzativo. Nel 2019 è approdato alla Uil Confederale regionale, assumendo l’incarico (sempre su nomina della Uil regionale) e sino al 2024, di vice presidente vicario dell’Ente Bilaterale Artigianato Sardegna (Ebas), oltre a quello di coordinatore regionale della UIL Artigianato Sardegna. Un ruolo, quest’ultimo, che ancora conserva con impegno e dedizione all’interno del coordinamento Uil dei lavoratori del comparto artigianato. Nei giorni scorsi è arrivata la nomina a coordinatore confederale della Uil per il Sulcis Iglesiente.

«Ringrazio la segreteria regionale confederale – ha detto Federico Matta – per la fiducia dimostratami nell’assegnarmi quest’importante incarico. So che si tratta di un ruolo importante, che richiede una grande responsabilità, in particolar modo in questo difficile momento per il territorio, considerando, purtroppo, la miriade di vertenze industriali ancora aperte. Da parte mia ci sarà il massimo impegno, affinché assieme ai colleghi responsabili territoriali Uil delle organizzazioni di categoria, si possa realizzare un coordinamento in grado di tutelare le lavoratrici e i lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati. Credo, infine, nell’unità sindacale. Per questo mi metterò in contatto da subito con i colleghi di Cgil e Cisl, responsabili territoriali, affinché si possa costruire un percorso unitario, per affrontare meglio tutte le vertenze ancora aperte.»