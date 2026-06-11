Gli allievi carabinieri della Caserma Trieste di Iglesias hanno donato sedie a rotelle all’ospedale CTO di Iglesias

Stamane, presso il Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias, si è svolta una cerimonia semplice ma di straordinario significato umano e istituzionale: una rappresentanza degli allievi della Scuola carabinieri ha donato sei sedie a rotelle alla struttura sanitaria. Alla consegna erano presenti il Comandante, col. Saverio Ceglie, il cappellano militare Padre Marius, il ten. Chiara Mantuano, la dott.ssa Giuliana Riola, responsabile del presidio, numerosi primari e il presidente del Consiglio comunale, dottor Matteo DeMartis, a testimonianza di una sinergia corale e tangibile tra tutte le componenti dello Stato e della cittadinanza.

Questo gesto testimonia il rapporto autentico e profondo che unisce la Scuola carabinieri al territorio che la ospita. L’iniziativa, nata dalla ferma volontà degli allievi, va ben oltre la pur lodevole assistenza alle fasce più sfortunate della popolazione, in quanto è un atto di pura e sentita gratitudine verso la città di Iglesias. I futuri carabinieri hanno voluto ricambiare, in modo concreto, la straordinaria ospitalità, il calore e la costante vicinanza dimostrati dall’intera cittadinanza nel corso di questi intensi mesi di addestramento.

La donazione odierna non è un episodio isolato, ma si inserisce in un percorso di vera e propria integrazione sociale avviato da tempo con il nosocomio locale. Infatti, durante il periodo di frequenza del corso, moltissimi Allievi si sono recati regolarmente, e su base strettamente volontaria, presso la struttura per donare il sangue. Questa collaborazione costante dimostra come la Scuola Allievi sia un’istituzione viva e pulsante all’interno della comunità, un punto di riferimento che partecipa attivamente al benessere e alla vita del territorio.

L’elevato valore morale di questa iniziativa risiede nella perfetta e naturale rispondenza con l’essenza stessa dell’Arma dei carabinieri. Aiutare chi soffre, sostenere le strutture sanitarie locali e proteggere i più deboli non sono compiti accessori, ma costituiscono le fondamenta storiche e i principi tradizionali su cui si regge l’Istituzione.

Fermamente supportata dal comandante della Scuola, questa donazione dimostra come l’addestramento dei giovani Allievi non sia soltanto professionale, ma soprattutto etico e umano. Il gesto compiuto oggi è la testimonianza che indossare la divisa dell’Arma significa, prima di tutto, abbracciare una missione di altruismo e vicinanza incondizionata al cittadino, confermando quel legame di fiducia e solidarietà che da secoli unisce i carabinieri al popolo italiano e, in questo caso, alla splendida comunità di Iglesias.