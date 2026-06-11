Tempestivo intervento della Guardia Costiera di Carloforte: salvato nella notte un velista austriaco in difficoltà

Un delicato e complesso intervento di soccorso marittimo condotto dalla Guardia Costiera di Carloforte, sotto la supervisione della Direzione Marittima di Cagliari, nella notte tra il 10 e l’11 giugno ha consentito di trarre in salvo un velista di nazionalità austriaca che si trovava in grave difficoltà nelle acque prospicienti l’isola, a causa delle avverse condizioni meteorologiche e di una serie di importanti avarie che avevano reso l’imbarcazione ingovernabile.

L’allarme è scattato nelle ore notturne, quando il navigante ha segnalato una situazione di emergenza dovuta al peggioramento delle condizioni del mare e del vento. La barca a vela aveva infatti subito gravi danni sia al motore sia all’attrezzatura velica, perdendo la capacità di manovra e rimanendo esposta alla forza delle correnti e del moto ondoso.

Ricevuta la richiesta di assistenza, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Carloforte ha immediatamente attivato il dispositivo di ricerca e soccorso, coordinando con professionalità e rapidità tutte le fasi dell’intervento. L’equipaggio della motovedetta CP 869, al Comando del 1° Maresciallo Angelo Porricino, è salpato in condizioni particolarmente impegnative, affrontando mare agitato e raffiche di vento che rendevano le operazioni estremamente complesse.

Dopo una meticolosa attività di localizzazione dell’unità in difficoltà, i soccorritori sono riusciti a raggiungere l’imbarcazione e a mettere in sicurezza il velista alle ore 2.30. Le operazioni sono state condotte con elevata competenza marinaresca e con la massima attenzione alla salvaguardia della vita umana in mare, principio cardine dell’azione quotidiana del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Una volta accertate le condizioni dell’uomo e la situazione dell’unità, il personale intervenuto ha provveduto a prestare tutta l’assistenza necessaria, garantendo il trasferimento in sicurezza e scongiurando conseguenze che, alla luce delle condizioni meteorologiche e delle avarie riportate, avrebbero potuto rivelarsi estremamente gravi.

L’operazione rappresenta l’ennesima testimonianza dell’elevato livello di preparazione, dedizione e spirito di servizio degli uomini e delle donne della Guardia Costiera di Carloforte, impegnati ventiquattro ore su ventiquattro nella tutela della sicurezza della navigazione e nella salvaguardia della vita umana in mare. L’intervento conferma ancora una volta il ruolo fondamentale svolto dalla Guardia Costiera nel presidio delle acque del Sulcis e dell’isola di San Pietro, un’attività che richiede costante prontezza operativa, professionalità e una profonda conoscenza del mare e delle sue insidie. La Guardia Costiera rinnova infine l’invito a tutti i diportisti e naviganti a verificare attentamente l’efficienza delle proprie imbarcazioni e a consultare sempre le previsioni meteorologiche prima di intraprendere la navigazione, adottando ogni misura utile a garantire la sicurezza in mare.