Emanata l’ordinanza della Guardia Costiera di Portoscuso per la sicurezza della manifestazione “MarMeeting 2026”

In occasione della tappa mondiale “World Aquatics High Diving World Cup 2026”, in programma a Porto Flavia dal 9 al 12 luglio, la Guardia Costiera di Portoscuso ha emanato l’ordinanza n. 16 dell’8 luglio 2026, volta a disciplinare la navigazione e

l’utilizzo dello specchio acqueo interessato dall’evento, al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza.

Nei giorni dedicati agli allenamenti e alla competizione e negli orari indicati dall’ordinanza, nello specchio acqueo antistante il compendio minerario di Porto Flavia sarà allestito il campo di gara, delimitato da boe rosse, circondato da un’area di sicurezza segnalata da boe gialle. All’interno di tali aree sarà vietata la navigazione, l’ancoraggio, la sosta e lo svolgimento di qualsiasi attività connessa ai pubblici usi del mare, con esclusione degli atleti impegnati nella competizione, dei mezzi dell’organizzazione e delle unità delle Autorità preposte alla vigilanza e al soccorso.

Gli spettatori in mare potranno assistere alla competizione mantenendosi ad una distanza di 30 metri dal perimetro del campo di gara.

La Guardia Costiera di Portoscuso raccomanda a tutti i naviganti la puntuale osservanza delle disposizioni emanate e la massima prudenza durante la navigazione in prossimità dell’area dell’evento. L’ordinanza completa è consultabile sul sito istituzionale della Guardia Costiera di Portoscuso.