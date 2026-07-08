8 July, 2026
MENU
mobile-logo
HomeDifesaGuardia CostieraEmanata l’ordinanza della Guardia Costiera di Portoscuso per la sicurezza della manifestazione “MarMeeting 2026”
Guardia Costiera

Emanata l’ordinanza della Guardia Costiera di Portoscuso per la sicurezza della manifestazione “MarMeeting 2026”

In occasione della tappa mondiale “World Aquatics High Diving World Cup 2026”, in programma a Porto Flavia dal 9 al 12 luglio, la Guardia Costiera di Portoscuso ha emanato l’ordinanza n. 16 dell’8 luglio 2026, volta a disciplinare la navigazione e
l’utilizzo dello specchio acqueo interessato dall’evento, al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza.
Nei giorni dedicati agli allenamenti e alla competizione e negli orari indicati dall’ordinanza, nello specchio acqueo antistante il compendio minerario di Porto Flavia sarà allestito il campo di gara, delimitato da boe rosse, circondato da un’area di sicurezza segnalata da boe gialle. All’interno di tali aree sarà vietata la navigazione, l’ancoraggio, la sosta e lo svolgimento di qualsiasi attività connessa ai pubblici usi del mare, con esclusione degli atleti impegnati nella competizione, dei mezzi dell’organizzazione e delle unità delle Autorità preposte alla vigilanza e al soccorso.
Gli spettatori in mare potranno assistere alla competizione mantenendosi ad una distanza di 30 metri dal perimetro del campo di gara.
La Guardia Costiera di Portoscuso raccomanda a tutti i naviganti la puntuale osservanza delle disposizioni emanate e la massima prudenza durante la navigazione in prossimità dell’area dell’evento. L’ordinanza completa è consultabile sul sito istituzionale della Guardia Costiera di Portoscuso.

 

FOLLOW US ON:
Il CAL ha designato
Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Guardia Costiera
Tempestivo intervent
Guardia Costiera
La Guardia Costiera
Guardia Costiera
Sant’Antioco:
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY