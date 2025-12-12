Anche quest’anno il comune di Iglesias e la Caritas Diocesana promuovono il Miracolo di Natale, iniziativa solidale giunta alla sua undicesima edizione in città e dedicata alla raccolta di beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà. Una tradizione che, anno dopo anno, vede la comunità rispondere con grande generosità, confermando il valore della solidarietà come elemento centrale della vita cittadina.

L’iniziativa è realizzata con il supporto dell’Emporio della Solidarietà Caritas di Iglesias, delle numerose associazioni coinvolte, delle forze dell’ordine e degli istituti scolastici, che contribuiscono in modo determinante alla buona riuscita della raccolta.

L’evento del Miracolo di Natale si terrà giovedì 18 dicembre, presso l’Emporio della Solidarietà della Caritas, nell’ex Mattatoio, dalle ore 9.00 alle ore 21.00.

Durante tutta la giornata sarà possibile donare generi alimentari e beni di prima necessità. Le donazioni sono già in corso grazie alle iniziative di pre-raccolta attivate nei supermercati cittadini, rese possibili dall’impegno dei volontari delle associazioni e di tanti singoli cittadini.

La serata del 18 dicembre sarà inoltre arricchita da momenti di intrattenimento e brevi esibizioni curate dalle associazioni partecipanti.

L’assessora della Cultura Carlotta Scema e il presidente del Consiglio Matteo Demartis sottolineano: «Questa iniziativa rappresenta un momento significativo per tutta la comunità. Vedere il lavoro instancabile dei volontari e dei tanti cittadini che si impegnano per il Miracolo di Natale è motivo di profonda gratitudine e orgoglio per tutti noi».

Sua Eccellenza Monsignor Mario Farci, vescovo di Iglesias, afferma: «Anche quest’anno il Miracolo di Natale ci sorprende con la sua forza silenziosa e concreta: persone, famiglie, associazioni e comunità si sono unite per sostenere chi vive la fatica della povertà, raccogliendo cibo e beni di prima necessità per i più fragili. In questo segno semplice e grande riconosciamo la luce del Vangelo che continua ad accendersi nella nostra terra. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutti coloro che, con generosità e discrezione, hanno scelto di farsi dono. Ogni gesto diventa una scintilla di speranza che scalda i cuori e rinnova la fiducia nel bene che abita la nostra comunità. Il Signore che viene ci trovi vigilanti, capaci di compassione e aperti all’incontro. Possa il Natale portare a ciascuno pace, gioia e la certezza che Dio cammina con noi».