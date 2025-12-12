Uta si prepara al Natale, un fine settimana ricco di iniziative per tutte le età tra giochi, balli e sport

Intenso fine settimana tra giochi, balli e gare sportive aspettando il Natale. Domani, sabato 13, e domenica, 14 dicembre, a Uta l’amministrazione comunale propone un ricco calendario di iniziative pensate per regalare a ragazze, ragazzi, bambini, bambine ma anche persone meno giovani, momenti di svago e socialità.

Domani si comincia alle 17,30 nel Centro di aggregazione sociale di via Argiolas Mannas con il Christmas party, un’occasione per i più piccoli di incontrare Babbo Natale e suoi elfi e scattare qualche foto con lui. A impreziosire la serata ci saranno anche le principesse Elsa e Anna. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Centro commerciale naturale Vivi Uta e Musica Eventos Animazione.

Sempre nel Centro sociale di via Argiolas Mannas, ma dalle 21.00 alle 23.00, c’è Natale di sera, evento speciale per ragazzi tra i 13 e i 17 anni che proporrà musica con dj LP, tornei di calcio “FC26” con Nintendo switch, ma anche balli, giochi di società, biliardino e ping pong, con premi per i vincitori. Una serata realizzata in collaborazione con la coop Laboratorio sociale Uta, che sarà riproposta sabato 20 dicembre.

Domenica 14 dicembre si prosegue in via Torino con Christmas running and games, a cura della Polisportiva Uta 2000: dalle 17.00 alle 20.00 corsa a ostacoli, freccette, cerchi e giochi natalizi. Il tutto rigorosamente indossando un capo natalizio.

«Entriamo nel vivo delle festività natalizie con un ricco calendario di eventi che coinvolgono tutti e sono capaci di offrire momenti spensieratezza che ci aiutano a ritrovare sane abitudini come quella di scambiare due chiacchiere di persona e non dietro uno schermo – commenta Andrea Onali, assessore comunale della Cultura e sport –. Si tratta di una ricca proposta resa possibile grazie alla collaborazione di numerose associazioni che hanno collaborato fattivamente con noi.»