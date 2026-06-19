20 June, 2026
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A Iglesias domenica 21 giugno la seconda edizione del Festival delle bande musicali “E-state Insieme”

La città di Iglesias si prepara ad accogliere la seconda edizione del Festival delle Bande Musicali “E-state Insieme”, un appuntamento dedicato alla musica bandistica, alla tradizione e alla condivisione che si terrà domenica 21 giugno*. L’evento vedrà la partecipazione dell’associazione musicale Alerese, dell’associazione Musicale G. Verdi di Sant’Andrea Frius e dell’associazione Banda Musicale Vincenzo Bellini di Carbonia, che insieme alla banda ospitante daranno vita a una serata di festa e di bella musica. La manifestazione prenderà il via con una sfilata a bande unite, che partirà alle 19.00 da Piazza Municipio e attraverserà le vie del centro storico fino a raggiungere Piazza Sella. Al termine della sfilata, le formazioni musicali si esibiranno in un concerto, offrendo al pubblico un ricco repertorio e un momento di incontro tra musicisti, cittadini e turisti.
«Il Festival rappresenta un’importante occasione per valorizzare il patrimonio culturale e musicale del territorio, promuovendo al contempo i valori dell’amicizia, della collaborazione e dello scambio tra le diverse realtà bandistiche della Sardegnadice Fabio Diana, direttore artistico del Circolo Musicale Giuseppe Verdi di Iglesias che organizza l’evento -. Un sentito ringraziamento va all’assessora della Cultura Carlotta Scema e a tutta l’Amministrazione comunale di Iglesias per il prezioso sostegno e la collaborazione nell’organizzazione del Festival. Un ringraziamento speciale è rivolto inoltre al Gruppo Folkloristico Città di Iglesias, che, con la sua presenza, contribuirà ad arricchire ulteriormente questo momento dedicato alla cultura e alle tradizioni popolari. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per condividere insieme una serata all’insegna della musica, della cultura e della convivialità.»
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