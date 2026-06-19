20 June, 2026
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Il confermato sindaco Sasha Sais ha convocato la riunione di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Musei per lunedì 22 giugno, alle 19.30

Il confermato sindaco Sasha Sais ha convocato la riunione di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Musei per lunedì 22 giugno, alle 19.30. Sono sette i punti inseriti all’ordine del giorno: convalida dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 7 e 8 giugno 2026; giuramento del sindaco eletto; comunicazione della nomina dei componenti della Giunta; nomina della Commissione elettorale comunale; nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari; costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo; Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 12/05/2026 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza in termini di competenza e di cassa al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2026/2028 N. 4 – (art. 175, comma 4, D. Lgs. 267/2000)”.

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