Il confermato sindaco Sasha Sais ha convocato la riunione di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Musei per lunedì 22 giugno, alle 19.30. Sono sette i punti inseriti all’ordine del giorno: convalida dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 7 e 8 giugno 2026; giuramento del sindaco eletto; comunicazione della nomina dei componenti della Giunta; nomina della Commissione elettorale comunale; nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari; costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo; Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 12/05/2026 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza in termini di competenza e di cassa al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2026/2028 N. 4 – (art. 175, comma 4, D. Lgs. 267/2000)”.