30 June, 2026
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Il 22 giugno s’è insediato il Consiglio comunale di Musei eletto il 7 e l’8 giugno scorsi

Il 22 giugno s’è insediato il Consiglio comunale di Musei eletto il 7 e l’8 giugno scorsi. Il confermato sindaco Sasha Sais, candidato dell’unica lista presentata al vaglio degli elettori, “Musei protagonista”, dopo la convalida degli eletti ha presentato la nuova Giunta che risulta così composta:

Marco Todde, assessore con deleghe ai Lavori pubblici, alla Raccolta differenziata e vice sindaco
Silvio Usai, assessore con deleghe allo Sport, Cultura, Spettacolo e Turismo
Germano Pireddu, assessore con deleghe all’Urbanista, Decoro urbano e Patrimonio
Alessandra Murru, assessora con delega ai Servizi sociali.

Il Consiglio, inoltre, ha reintrodotto nello statuto la figura del presidente del Consiglio comunale e ha eletto Riccardo Franzina.

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