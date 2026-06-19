Il Consiglio comunale di Piscinas eletto il 7 e l’8 giugno verrà insediato martedì 23 giugno, alle 18.00. Sono quattro i punti inseriti all’ordine del giorno: esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti ex art. 41, comma 1, D. Lgs. 267/2000; giuramento del sindaco eletto Giacomo Bachis di osservare lealmente la Costituzione italiana ex art. 50, comma 11, del D. Lgs. 267/2000; comunicazione della nomina dei componenti della Giunta comunale di Piscinas ex art. 46, comma 2, D. Lgs. 267/2000; nomina della commissione elettorale comunale ex art. 41, comma 2, D. Lgs 267/2000.