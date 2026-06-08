8 June, 2026
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Giacomo Bachis (lista “Per Piscinas”) è il nuovo sindaco di Piscinas, è stato eletto con il 51,87% dei voti

Giacomo Bachis, candidato della lista “Per Piscinas”, è il nuovo sindaco di Piscinas. E’ stato eletto con 278 voti, il 51,87% dei voti, 20 in più di quelli ottenuti da Gian Luca Trastus, candidato della lista “Per continuare a crescere”, che con 258 voti, s’è fermato al 48,13%.

La lista di maggioranza “Per Piscinas” ha eletto il sindaco Giacomo Bachis e 7 consiglieri; la lista di minoranza ha eletto consiglieri il candidato sindaco non eletto Gian Luca Trastus e altri 2 consiglieri.

 

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