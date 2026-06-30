1 July, 2026
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Il nuovo Consiglio comunale di Piscinas s’è insediato il 23 giugno, nella Giunta di Giacomo Bachis c’è l’ex sindaco Mariano Cogotti

Il nuovo Consiglio comunale di Piscinas eletto il 7 e l’8 giugno scorsi s’è insediato il 23 giugno. Come annunciato alla vigilia, nella nuova Giunta il sindaco eletto Giacomo Bachis ha inserito da esterno Mariano Cogotti, sindaco nelle ultime tre consiliature.

Questa la composizione della nuova Giunta comunale, presentata in Aula dopo la convalida degli eletti:

Camilla Concas, assessora con deleghe a Sanità, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, nonché quella di di vice sindaco

Orsolina Atzori, assessora con deleghe al Personale, Bilancio, Programmazione, Sport, Spettacolo e Turismo

Mariano Cogotti, assessore esterno con deleghe a Lavori Pubblici, Viabilità, Agricoltura, Ambiente, Attività Produttive e Pianificazione Territoriale.

«Abbiamo formato una squadra competente e motivataha dichiarato Giacomo Bachische lavorerà con impegno e spirito di collaborazione per garantire continuità amministrativa, migliorare i servizi e valorizzare le potenzialità del nostro territorio.»

Tra gli obiettivi della nuova amministrazione figurano lo sviluppo sostenibile, il sostegno alle attività produttive e la promozione turistica di Piscinas.

 

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