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Martedì 30 giugno, alle ore 21.00, l’Antica Tonnara Su Pranu di Portoscuso ospita lo scrittore Ilario Carta

Entra nel vivo il Festival Argonautilus 2026 “Naviganti” con un appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea.

Martedì 30 giugno, alle ore 21.00, l’Antica Tonnara Su Pranu di Portoscuso ospita lo scrittore Ilario Carta, che presenterà il suo ultimo romanzo L’apoteosi di Pio Pacifico (Arkadia Editore).

Nel libro, Ilario Carta racconta una storia di formazione e memoria che attraversa l’infanzia, le relazioni e i cambiamenti di una comunità, restituendo al lettore uno sguardo intenso e autentico sul valore dei legami e della crescita.

A dialogare con l’autore sarà Vincenzo Soddu, mentre alcuni brani del romanzo saranno interpretati dall’attore Dario Cosseddu, offrendo al pubblico un percorso tra parola scritta e lettura scenica.

L’incontro è parte del calendario estivo del Festival Argonautilus 2026 “Naviganti”, rassegna promossa da Argonautilus APS nell’ambito della XI edizione della Fiera del Libro di Iglesias Naviganti.

 

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