Giovedì 14NOV Ilario Carta alla FieraOFF di Iglesias

Giovedì 14 novembre, alle ore 18.00, presso la Sala Remo Branca, in Piazza Municipio, a Iglesias, Ilario Carta presenta il suo nuovo romanzo “Japanischer Garten” (Arkadia Editore), una storia agrodolce, in cui emergono i rapporti filiali, i destini degli emigrati, i sogni delle generazioni di giovani costretti a lasciare l’Italia, l’inizio della globalizzazione. In dialogo con l’autore: Nicoletta Mocci.

Ilario Carta vive a Cagliari, è laureato in materie letterarie e ha lavorato per oltre quarant’anni nell’ambito delle politiche sociali nella Regione Sardegna. Per Arkadia ha già pubblicato “I giardini di Leverkusen” (2015), sua fortunata opera di esordio, giunta a diverse ristampe e vincitrice del premio Osilo nel 2017; “Lo scorpione nello stomaco” (2017), in cui prende di mira, in modo irriverente, la politica attuale, ed “Espiazioni collettive” (2019), in cui esplora in modo garbato e lucido il lato oscuro degli esseri umani

L’appuntamento rientra nel calendario della FieraOFF della Fiera del Libro di Iglesias 2024 “Attenzione”, è patrocinata dal comune di Iglesias e vede la collaborazione dell’Argo Circolo Letterario.