Portoscuso: nuove assegnazioni per i cittadini privi del medico di medicina generale
A partire dallo scorso 16 luglio i cittadini di Portoscuso privi del medico di medicina generale sono presi in carico dai medici dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) di via Giotto 10, garantendo così la continuità dell’assistenza primaria.
Il dott. Alessio Santus e il dott. Diego Santus garantiranno la presa in carico degli assistiti fino al 15 gennaio 2027, con eventuale proroga, nelle more della conclusione delle procedure avviate da ARES Sardegna per il conferimento di un incarico a tempo determinato.
Gli assistiti saranno suddivisi come segue:
dalla lettera A a Marras: dott. Alessio Santus;
da Marrocu alla Z: dott. Diego Santus.
Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, lo sportello Scelta e Revoca garantisce la possibilità di richiedere eventuali ricongiunzioni del nucleo familiare.
La direzione della ASL Sulcis Iglesiente ha espresso un sentito ringraziamento al dott. Ignazio Atzori per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati nell’aver garantito l’assistenza ai cittadini rimasti senza medico di famiglia, assicurando la continuità delle cure.
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