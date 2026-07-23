Entra nel vivo la trentaseiesima edizione di Narcao Blues

Entra nel vivo questa serao la trentaseiesima edizione di Narcao Blues. Dopo quella inaugurale affidata a Nikki Hill e ai Desoto Tiger’s Testimony, il calendario propone un’altra serata che mette a confronto due generazioni e due diverse declinazioni del blues contemporaneo: sul palco di piazza Europa si avvicenderanno infatti il giovanissimo chitarrista australiano Taj Farrant e una delle interpreti più autorevoli della scena internazionale, Janiva Magness, vincitrice di numerosi Blues Music Awards e tra le voci più intense del panorama statunitense.

Protagonista del primo set, alle 21.30, Taj Farrant è considerato uno dei più sorprendenti talenti della sua generazione. Quando aveva nove anni ha lasciato il segno nel programma televisivo “Australia’s Got Talent” e in seguito ha ottenuto una grande notorietà presentando sui social media le sue cover e composizioni alla chitarra. Ancora giovanissimo – diciassette anni compiuti a maggio – ha già conquistato pubblico e critica grazie a una tecnica straordinaria, a una naturale presenza scenica e a uno stile che fonde blues, rock e virtuosismo senza mai perdere musicalità ed espressività. Il suo bagaglio di esperienze conta collaborazioni con artisti del calibro di Carlos Santana e Buddy Guy, e la partecipazione a importanti festival internazionali, come il Big Blues Bender di Las Vegas, il Telluride’s Blues & Brew e il Bluesfest, il più grande festival blues australiano. Pubblicato due anni, il suo album di debutto, “Chapter One”, che ha raggiunto la seconda posizione nella classifica blues di Billboard, mette in luce le sue eccezionali doti chitarristiche e le sue variegate influenze musicali, fondendo elementi rock, blues e pop. Il suo stile unico e il suo virtuosismo gli hanno fatto conquistare un numero sempre crescente di fan e il riconoscimento nel panorama musicale internazionale.

Alle 23.00 riflettori puntati su Janiva Magness, una delle voci più autorevoli e intense del blues contemporaneo. In oltre trent’anni di carriera, la cantante e cantautrice statunitense ha costruito un percorso artistico segnato da una profonda autenticità interpretativa, capace di fondere blues, soul, R&B e americana con rara intensità emotiva. Nata a Detroit, ha trasformato una storia personale segnata da difficoltà e perdita in una straordinaria forza espressiva, conquistando pubblico e critica con diciotto album e un’attività concertistica che l’ha resa un punto di riferimento della scena internazionale. Vincitrice di numerosi Blues Music Awards, tra cui il prestigioso B.B. King Entertainer of the Year, e candidata ai Grammy Awards, Janiva Magness sta per rilasciare – il prossimo 7 agosto – “Truth in the Room”, il suo primo album dal vivo: un disco che cattura tutta l’energia e l’intensità emotiva delle sue esibizioni sul palco, le stesse che si potranno apprezzare domani sera in piazza Europa.

Come da tradizione, al termine dei concerti la musica proseguirà con il dopofestival, uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico di Narcao Blues. Protagonisti a partire dalla mezzanotte Vincenzo Melchiorre & Son, per una notte all’insegna del blues vissuto senza barriere tra palco e platea, nello spirito di incontro e condivisione che da sempre caratterizza Narcao Blues.