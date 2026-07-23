23 July, 2026
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Incendio alla periferia di Portoscuso, sul posto tre mezzi aerei

Il Corpo forestale sta intervenendo, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo forestale di Iglesias un incendio in agro del comune di Portoscuso in località “Concali de su Graboni”, alla periferia del centro abitato. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della stazione forestale di Sant’Antioco.
Data la virulenza dell’incendio, il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) ha richiesto il rinforzo della flotta aerea. In supporto alle squadre a terra sono decollati l’Ecureuil AS350 B3 dalla base di Pula e l’elicottero pesante SuperPuma dalla base di Fenosu.

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